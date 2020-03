Johan Vande Lanotte in quarantaine

Minister van Staat Johan Vande Lanotte zit thuis in quarantaine. Hij is vermoedelijk besmet met COVID-19.

“Of het coronavirus mij ook effectief te pakken heeft, weet ik niet. De testen zijn schaars, en worden enkel nog in bepaalde gevallen gebruikt. Maar ik vertoon inderdaad verschillende symptomen”, bevestigt Johan Vande Lanotte.

"Ik voel me best oké"

Op aanraden van zijn huisarts zit de Oostendenaar al enkele dagen thuis. “Nog zeker tot woensdag. Tenzij mijn toestand zou verergeren”, zegt Vande Lanotte. “Momenteel zijn de symptomen relatief mild en voel ik mij best oké. Het is wel vervelend voor mijn lessen bij de UGent. Ik had een afspraak met iemand die een camera-installatie thuis zou plaatsen zodat de onlinelessen zo optimaal mogelijk zouden kunnen doorgaan. Maar die afspraak heb ik dus moeten afzeggen. Hopelijk kunnen we er volgende week wél aan beginnen”, aldus nog Vande Lanotte.