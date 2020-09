Johan Tahon exposeert zijn grafisch werk in Otegem

In Galerie 10A in Otegem is vanaf dit weekend werk te zien van Johan Tahon.

Tahon, die van Menen is, is één van onze belangrijkste beeldhouwers. Minder bekend is zijn grafisch werk . Veel van zijn etsen, houtsnedes en litho's worden nu tentoongesteld samen met ook enkele recente sculpturen. De herkenbare beeldtaal blijft ook in z'n grafiek overeind. "Iets diep in mezelf wil absoluut iets kenbaar maken, herhaalt steeds opnieuw dezelfde figuren en gevoelens. Dan weet je dat er een innerlijke taal aan het spreken is, die noodzakelijk is", zegt hij.

Het grafisch werk van Tahon is er altijd geweest. Johan Tahon werkt vooral in de winter aan z'n grafisch werk als het in het beeldhouwersatelier te koud is. Het is voor hem voorbereidend, herhalend maar ook experimenteel. Het grafisch werk en ook sculpturen van Johan Tahon zijn tot eind oktober te zien.