Johan De Moor wint grote prijs Press Cartoon Belgium

Hij kreeg die voor een tekening over het onderwerp #Metoo, die vorig jaar in februari in 'Le Soir' verscheen.

Ook zijn prent gebaseerd op de volkstelling in Bethlehem van Pieter Bruegel kon op veel bijval rekenen. Voor de dubbele grote prijs ontvangt hij een cheque van 5.000 euro, die hem overhandigd zal worden bij de inhuldiging van de tentoonstelling in Knokke-Heist.



Tweede prijs voor Marec

Voor de twintigste editie van de PCB waren 32 cartoonisten genomineerd met 126 cartoons die in 2018 in de pers zijn gepubliceerd. Behalve de dubbele Grote Prijs, werden ook twee andere tekeningen bekroond. De tweede prijs Knokke-Heist van 2.000 euro ging naar 'Marec' met een cartoon in 'Het Nieuwsblad' verschenen op 13 september 2018.

Derde prijs voor Kanar

De derde prijs Knokke-Heist van € 1.000 is voor ‘Kanar’ met een cartoon in ‘Moustique’ verschenen op 7 februari 2018.