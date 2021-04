Joepie in coronatijden schrikt KSA-meisjes niet af

In vier dagen tijd moesten ze een afstand van 100 km te voet afleggen. De vierdaagse trektocht van Vlaamse KSA- jongeren in de paasvakantie is een klassieker. Maar deze keer werd het concept door de coronamaatregelen aangepast. "In andere jaren kom je elke avond toe in een andere stad waar je moet aanbellen voor een overnachting. Maar door corona kon dat niet doorgaan en moesten we wel telkens thuis gaan slapen", zegt Hanna Piceu.

De tocht startte dinsdagmorgen aan het lokaal naar Oostende en daarna stond de streek van Diksmuide en Torhout op het wandelprogramma. Eén van de uitdagingen onderweg was het lezen van de kaart. Het was een andere versie, maar het blijft een unieke ervaring die niemand wilde missen.