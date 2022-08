Jobstudenten digitaliseren massaal strafdossiers

Ondanks het gerechtelijk verlof zijn er momenteel veel werkzaamheden aan de gang in de griffies van de correctionele rechtbanken in ons land. Daar zijn deze zomer 134 jobstudenten bezig met een huzarenstuk: het inscannen van duizenden strafdossiers.

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil immers een toegankelijke justitie, waarbij slachtoffers hun dossier digitaal kunnen raadplegen en zich daarvoor niet meer naar de rechtbank hoeven te verplaatsen. De minister kwam de scannende jobstudenten woensdagmorgen bezoeken en aanmoedigen in de griffie van de Kortrijkse rechtbank.

De emotionele impact van een proces en de aanloop ernaartoe is voor veel slachtoffers en nabestaanden bijzonder groot. Wanneer het onderzoek is afgesloten en ze het strafdossier kunnen inkijken, nemen ze van bepaalde confronterende zaken vaak voor het eerst kennis. Dit kan bijvoorbeeld gaan om bepaalde verklaringen van de dader over het slachtoffer of informatie uit het autopsierapport van een overleden dierbare. Slachtoffers herbeleven soms tegen wil en dank erg traumatische gebeurtenissen, door alle details opnieuw voor ogen te krijgen. Het lijdt geen twijfel dat het inkijken van een dossier voor velen een zeer ingrijpende en zelfs traumatiserende gebeurtenis is.

De inzage van een dossier was tot voor kort enkel mogelijk in de griffies van de rechtbanken, een weinig slachtoffervriendelijke omgeving. Slachtoffers zijn daar gebonden aan openingsuren en moeten soms lijvige dossiers doorploegen in grote, kille publieke ruimtes met veel andere aanwezigen. Menselijk is het niet en dit komt het verwerkingsproces ook helemaal niet ten goede. Een kopie van het dossier laten nemen kan wel, maar kost veel geld. Bij lijvige dossiers liep dit snel op tot bedragen van 1.450 euro. Voor slachtoffers getuigt dit evenmin van veel menselijkheid. Daarnaast brengt papier ook gewoonweg risico’s met zich mee, door stukken uit dossiers die tijdens het inkijken mogelijk verloren gaan of na verloop van tijd onleesbaar worden.

Beschikbaar op Just on web Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil komaf maken met deze ondermaatse dienstverlening. Eind juni lanceerde Justitie de applicatie JustConsult op www.justonweb.be, de centrale online toegangspoort van Justitie. Via die applicatie kunnen slachtoffers en de andere betrokkenen met inzagerecht hun dossier kosteloos digitaal inkijken in hun vertrouwde omgeving, op hun eigen tempo. De dossiers zijn beschikbaar van zodra het onderzoek is afgesloten en de zaak naar de rechtbank kan worden verwezen. De toegang is uiteraard beveiligd en de betrokkenen moeten zich aanmelden met hun e-ID of Itsme-account.