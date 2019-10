De marine en de rest van het leger is dringend op zoek naar personeel. Wie geïnteresseerd is in een job bij de marine, kan vandaag een kijkje nemen in de basis van Zeebrugge. Daar hebben ze tegen volgend jaar 220 nieuwe krachten nodig, vooral technici en vrouwen. Zo’n 500 geïnteresseerden kwamen vandaag langs.