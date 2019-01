Jobbeurs tegen braindrain in Ieper

Met die beurs wil de jeugdraad werkzoekenden, leerlingen en studenten een duidelijk beeld geven van de verschillende jobs en ondernemingen in de eigen streek. Ze willen ook een antwoord bieden op de veelbesproken braindrain in de Westhoek. Als jongeren het aanbod in de Westhoek kennen bij het vertrek naar de studentensteden, zullen ze sneller geneigd zijn om terug te keren naar de streek en naar het lokale aanbod te kijken bij het zoeken van een stageplaats of een eerste baan.

Goede work-life-balance

Daarnaast wil de jeugdraad werkzoekenden en jongeren de verschillende mogelijkheden tonen om een succesvolle loopbaan uit te bouwen: als werknemer of als zelfstandige. Er zijn op de jobbeurs ook workshops, o.a. leren solliciteren, een CV leren opstellen of werken aan keuze-stress.

"Daarenboven wordt 'werken dicht bij huis' steeds belangrijker voor veel werknemers. Een goede work-life-balance is soms doorslaggevend bij het vinden van een geschikte baan. De jobbeurs kan daarin een goede toeleider zijn, " zegt de jeugdraad.