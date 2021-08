Jiujitsuclub vraagt Covid Safe Ticket, sportfederatie tegen

Dat hoeft nochtans niet volgens de coronaregels en ook de Vlaamse Sportfederatie wil dat eigenlijk niet. Door strenger te zijn, denkt de club leden te verliezen, maar er ook bij te winnen. Jiujitsu combineert karate, bokstechnieken en judoworpen en dat betekent dat beoefenaars dus nauwe contacten hebben. Freddy Merket van Jiujitsu Blankenberge: "We zitten continu zeer dichtbij. Dat is de hoofdreden waarom we dat Covid Safe Ticket vragen. Voor de veiligheid van de trainers, onze leden en onze kleine mannen. Wie veilig wil werken en trainen, zal blij zijn dat hij een corona-attest kan voorleggen.

Logica

Die mening deelt de Vlaamse Sportfederatie alvast niet. Om niemand uit te sluiten wil ze niet dat clubs een coronacertificaat verplichten. Freddy Merket: "Als ik aan één persoon op de mat vraag om een test voor te leggen, zou ik zijn privacy schenden. Maar als hij naar een voetbalevent gaat of een muziekfestival met 75.000 mensen dan krijgt iedereen dezelfde vraag. Dat is dan wel ok. Waar is de logica?"