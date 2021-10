Jeugdverblijven krijgen 2,1 miljoen euro om verlies door corona te compenseren

De jeugdverblijven en hostels hebben zwaar te lijden gehad onder de coronacrisis. In vele gevallen moesten de centra en hostels maandenlang dicht en bleven de vaste kosten doorlopen. Volgens de vzw Vlaams Jeugdherbergen lag de bezetting tussen januari en augustus 2020 op 30 procent van een normaal jaar. In 2021 zakte dat cijfer in dezelfde periode tot 15 procent.

Vlaams minister voor jeugd, Benjamin Dalle: "In totaal voorziet de Vlaamse regering nu 2,1 miljoen euro voor 85 West-Vlaamse jeugdverblijven en hostels. De steun zal in oktober uitbetaald worden. Daarmee kan de sociaal toeristische sector hopelijk snel deze lange, moeilijke periode achter zich laten. De marges zijn bijzonder klein bij de jeugdverblijven en -hostels, iedereen moet immers kunnen gebruik maken van kwaliteitsvolle en betaalbare jeugdinfrastructuur."

Groot deel voor West-Vlaanderen

Die 2,1 miljoen euro is 41% van het totale bedrag. Vlaams parlementslid Loes Vandromme: "Opvallend is dat een groot deel van de steun aan West-Vlaamse uitbatingen wordt toegekend. Onze provincie had op vlak van jeugdverblijven duidelijk het hardst te lijden onder de crisis. Ik geloof sterk in de veerkracht van de sector en duim voor een goede doorstart. Vanaf september kunnen de jeugdverblijfcentra weer op volle toeren draaien, al missen heel wat West-Vlaamse uitbatingen de buitenlandse jeugd- en schoolgroepen nog.”

Het gaat over grote en kleine jeugdverblijven die het aantal overnachtingen voor en tijdens corona moesten doorgeven. Het grootste steunbedrag is voor De Lork in Kemmel. Die vzw krijgt 263.000 euro. Daarna volgen onder meer vzw Flipper uit De Panne (187.000), Horizon in Bredene (113.000), De Barkentijn in Nieuwpoort (92.000) en Hostel Europe uit Brugge (76.000).