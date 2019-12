Jeugdhuis Aartrijke mag toch open met oudejaar

De opening van jeugdhuis Twen mag onder strikte voorwaarden, zegt de gemeente. Die leggen ze deze weke nog vast in een samenwerkingsovereenkomst met het jeugdhuis.

Op Purge Night, de laatste fuif die er werd georganiseerd, wilden de jongeren een mistmachine gebruiken om meer sfeer te creëren. Daarvoor plakten ze enkele rookmelders af, wat tegen de wet is.

Het jeugdhuis geeft z'n fout toe en aanvaardde de sanctie, maar kon er moeilijk mee leven dat die werd uitgevoerd met onmiddellijke ingang. Ze waren niet op de hoogte van de zware sanctie, en daardoor dreigden heel wat geplande eindejaarsfeestjes en activiteiten in het water. te vallen.

Constructief gesprek

De gemeente staat nu toch een uitzondering toe in de nieuwjaarsnacht, na overleg, zegt schepen van jeugd Dirk Verhaeghe. "Dit was een uitermate constructief gesprek, maar er is ook nog eens stevig gehamerd op de noodzaak van het veiligheidsaspect waaraan ze zich moeten houden. Dat het college vandaag beslist om een uitzondering tijdens de sluitingsperiode te maken voor oudejaarsnacht is ingegeven door de bezorgdheid voor een grote externe groep van Zedelgemse jongeren, die we in eigen gemeente eindejaar willen laten vieren”.

Lees ook: