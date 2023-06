Jeugdharmonie Geluwe lanceert eigen hiphopnummer

Rappen in combinatie met blaasmuziek, het is iets wat je niet zo vaak hoort. Soms duikt er wel eens een trompet of saxofoon op in hiphop muziek, maar daar stopt het meestal bij. Het Geluwse jeugdorkest wilde daar verandering in brengen en besloot een eigen rapnummer te componeren. Voor de tekst keken ze in de richting van Christian Makuta. Hij schitterde enkele jaren geleden in Belgium’s Got Talent met het komische nummer ‘Frikandelln’.

Meer dan 80 figuranten

Om het lied te lanceren, besloot de groep om hun eigen videoclip te maken. Voor de opnames van de video werden op een bepaald moment zelfs de straten afgezet in Geluwe en deden er meer dan 80 figuranten mee.

Bekijk hieronder de video: