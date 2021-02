Jeugdbewegingen ontvingen opnieuw +12-jarigen

Na de maandenlange noodgedwongen afgelasting van de activiteiten, was het vandaag terug zover. De +12-jarigen van de jeugdbewegingen mochten zich opnieuw gaan uitleven. De weergoden zorgden alvast voor sneeuw.

"Ik heb hier zo lang naar uitgekeken", getuigt een lid van Chiro Pittem. "De jeugdbeweging is echt mijn leven en dat het nu koud is vandaag, dat doet met niet veel." Koud is het inderdaad, en onder de nieuwe maatregelen zijn de jongeren verplicht om met mondmasker en enkel buiten samen te komen.

Vooral mentaal zijn de versoepelingen echter heel belangrijk. "Vaak zat ik de afgelopen weken gewoon thuis. Je kan elkaar wel zien online, maar eens écht elkaar terug kunnen zien. Dat is iets anders."

Bij Chiro Pittem zullen ze er alvast alles aan doen om deze situatie te kunnen behouden. De juiste voorzorgen werden genomen en het snel kunnen anticiperen op veranderende maatregelen toont hoe flexibel jeugdwerking kan zijn.