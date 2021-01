Jeugdbewegingen moeten nog weekje wachten

Tienduizenden 12- tot 18-jarigen zullen dit weekend nog niet naar de Chiro of scouts kunnen gaan. De Vlaamse jeugdbewegingen hadden daar wel op gehoopt en zijn zeer teleurgesteld in de aankondigingspolitiek van dinsdag. Dat zeiden de jeugdbewegingen vrijdag al na een spoedoverleg.

Na maanden wachten zouden tienduizenden jongeren dit weekend weer naar de jeugdbeweging kunnen. "Dat dachten we tenminste", zegt woordvoerder Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. "Tot we in de media vernamen dat de regeling pas zou ingaan op maandag 1 februari." Van het kabinet van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) kregen de jeugdbewegingen te horen dat ze moesten "wachten op de publicatie van het ministerieel besluit".

Bij de KLJ klinkt hetzelfde verhaal. "We betreuren de manier van besluitvorming en de chaotische communicatie, die valse hoop heeft gegeven aan tienduizenden tieners, leiders en bestuursleden. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en volgen het virologisch advies, daarom roepen we al onze afdelingen op om dit weekend enkel met -12 samen te komen en dat in groepjes van 10."

Ro-Chiro in Kortrijk anticipeerde ook op het terug mogen verwelkomen van hun oudere leden, maar het is dus nog een weekje wachten. De leiding komt in spoedoverleg samen om een daadkrachtige en veilige aanpak te voorzien.