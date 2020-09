Jeugdbewegingen lanceren coronaveilig werkjaar

Het was een lange discussie in het voorjaar. Zouden zomerkampen kunnen doorgaan of niet? Met een finaal plan in juni zette de regering het licht op groen. In bubbels van maximum vijftig kinderen plus begeleiders mochten jeugdactiviteiten doorgaan.

Hoopvolle heropstart

Tijdens een terugblik van het Departement Jeugd bleken de cijfers ook zeer positief. In slechts 46 van de 23.600 activiteiten werd een coronabesmetting vastgesteld. Dat komt neer op een percentage van 0,194%. Die cijfers maakten ze zelf bekend.

Die positieve trend wil de regering nu samen met de jeugdbewegingen verderzetten. Ze rekenen daarvoor op dezelfde aandacht voor veiligheid en gezondheid van de leiders en leidsters. De bubbels van 50 blijven voorlopig behouden. Ook gebruik van mondmaskers en het regelmatig wassen van de handen blijft behouden.

Kleurencodes

Minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) bedankte nog eens specifiek alle duizenden vrijwilligers die zich tijdens de coronapandemie blijven inzetten voor de kinderen.

Met het ondertussen gekende kleurencode-systeem zullen de jeugdbewegingen op tijd kunnen anticiperen op nieuwe besmettingen. Bij code geel blijft alles behouden en vanaf code oranje zullen de bubbels van +12 jaar verkleinen naar maximum 20.