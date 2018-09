Jeugdbende uit Knokke-Heist opgerold

Het rechercheteam van de lokale politie Damme/Knokke-Heist is een georganiseerde jeugdbende op het spoor gekomen.

De zogenaamde ‘Cobra's’ waren betrokken bij diverse vechtpartijen in uitgaansbuurten en komen in aanmerking voor de handel in verdovende middelen. De bende filmde enkele vechtpartijen en deelde de beelden op sociale media.

Momenteel worden vijf minderjarige en drie meerderjarige jongens uit Knokke-Heist aan de bende gelinkt. De minderjarigen zijn voorgeleid voor de jeugdrechter. Hun meerderjarige kompanen moeten zich binnenkort verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Het rechercheteam onderzoekt of ook andere jongeren gelinkt kunnen worden aan de bende. Bijkomende arrestaties zijn dan ook niet uitgesloten.