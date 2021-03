Jeugd slaat aan het lezen dankzij corona

Dit jaar bestaat de Jeugdboekenmaand vijftig jaar. Even was het afwachten of deze feesteditie wel zou kunnen doorgaan, maar de Brugse bibliotheek paste daar een mouw aan. Met allerlei activiteiten zoals stadswandelingen en online babbels met schrijvers en illustratroren wil men in Brugge vooral het leesplezier in de spotlights zetten.

Corona doet jeugd lezen

Het tweedaagse jeugdboekenfeest is een succes met 630 inschrijvingen. Dat is één vijfde meer dan vorig jaar. En de coronamaatregelen bevordert ook het lezen. Dat merken ze in de Brugse bibliotheek aan het stijgen aantal ontleningen.