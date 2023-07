Jett (7) drumt straks als jongste op Braziliaans festival met 25.000 toeschouwers

Kortrijk Drumt trekt over een tweetal weken naar Brazilië. De drummers spelen een concert op het festival in Florianopolis voor maar liefst 25.000 toeschouwers. Gisteravond hebben ze nog een laatste keer gerepeteerd.

In verscheidene groepen nemen de drummers van Kortrijk Drumt nog een laatste keer het repertoire door voor het concert in Brazilië op 20 augustus. Ook jongste drummer Jett (7) moet alle nummers feilloos kunnen spelen. "Sommige liedjes zijn moeilijk omdat je dan op bijna alles moet slaan. Dat heet de ‘snare’. En dan moet je daar super snel op slaan en dat is moeilijk", zegt Jett Carette-Frey.

400 drummers

De Brazilianen hebben ‘Kortrijk Drumt’ ontdekt in een video van een concert in Kortrijk op het internet. Drumleraar Gino Kesteloot zal een band van 400 drummers leiden die samen spelen met een live band. "Hij zal één van dirigenten zijn. Het orkest waarmee we spelen is heel bekend in Brazilië en speelt meestal symfonische rock", vertelt organisator Alexei Leao.