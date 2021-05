Het Europees Kampioenschap is de eerste westrijd in meer dan een jaar voor Kaps. Op dat EK zijn er nog twee olympische tickets te verdienen. Kaps haalt nipt de finale met acht. Daarin valt er telkens een deelneemster af na een aantal schoten. Kaps kan erg goed de kalmte en de concentratie bewaren. Ze wordt tweede en mag zo, in de categorie luchtgeweer op 10 meter naar de Spelen. Ons land haalde in 2012 nog een olympische medaille in het schieten: zilver toen voor Lionel Cox.