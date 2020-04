Jeremie Vaneeckhout (Groen): "Leerlingen opvangen in lege kerken of sportzalen"

Tijdens de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen zullen steeds meer mensen weer aan de slag gaan. Vanaf 4 mei gaat het volgens Groen om ongeveer 700.000 werknemers. "Dit betekent dat veel werkende ouders hun kinderen naar de scholen sturen voor opvang", aldus Jeremie Vaneeckhout. Ook de kleuters van werknemers zullen een plek moeten vinden.

Meer moeite doen

Het Anzegemse parlementslid is dan ook van oordeel dat de Vlaamse regering meer moeite moet doen om voor extra lokalen te zorgen. Groen stelt voor om steden en gemeenten aan te sporen om hiervoor publieke gebouwen open te zetten. "We denken daarbij aan kunstacademies, lege kerkgebouwen, culturele centra, maar evengoed sportzalen die nu niet gebruikt worden", klinkt het.

1,2 miljoen leerlingen

Die zoektocht is volgens Vaneeckhout noodzakelijk, aangezien er per leerling vier vierkante meter moet voorzien worden. "In totaal telt Vlaanderen 1,2 miljoen leerlingen. Het is haast niet denkbaar dat al die kinderen op de speelplaats noodgedwongen afstand moeten houden van elkaar. Door deze extra lokalen zijn er meer kansen om het onderwijs op een veilig manier heropstarten."