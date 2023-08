Jelle Hoste knap 10de op WK Crossfit

Jelle Hoste uit Izegem is op het WK crossfit in Amerika bij zijn eerste deelname knap tien geworden. Crossfit bekroont de meest complete atleet.

Het wereldkampioenschap bestaat uit 12 loodzware proeven, waarvan de deelnemers tot enkele uren voor de start de inhoud niet kennen. De opdrachten werken de crossfitters af op vier dagen tijd. Daar zit onder meer mountainbiken, veldlopen en een hindernissenparcours om in handstand af te leggen tussen. Het gaat dus om een mix van uithoudingssporten en sporten waar pure kracht centraal staat.

Hoste was de eerste Belg ooit die dankzij een vierde plaats op het Europees Kampioenschap mocht deelnemen aan het WK. Vooraf was Hoste nog voorzichtig, maar hij stelt op het WK alles behalve teleur. Hij wint zelfs het loopnummer, en eindigt uiteindelijk als tiende in het klassement. De winnaar is de Canadees Jeffrey Adler.