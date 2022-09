Jef Elbers (74) zet Lidl Knokke-Heist op stelten door actie tegen Franse reclame

Jef Elbers groeide op in Brussel en woont al bijna dertig jaar in Knokke-Heist. Hij is ook even voorzitter geweest van de lokale Vlaams Belang-afdeling. Elbers zet zich al enkele jaren in tegen de verfransing van de kustgemeente.

Vrijdag voerde hij actie in de Lidl van Knokke-Heist. Aan de kassa sprak hij de winkelaars toe. “Ik onderneem deze actie omdat ik Lidl drie keer heb verwittigd dat ze geen Franse reclame mogen zetten. Ze begrijpen het niet, dus doe ik dit.” Personeelsleden vroegen hem om de winkel te verlaten, dat weigerde hij. De politie van Knokke-Heist kwam ter plaatse en stelde en proces-verbaal op.

Bekijk het opvallende incident in bovenstaande video.