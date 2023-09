Een persmoment morgen in de Kamer moet het donderdag officieel maken, maar verschillende anonieme N-VA'ers bevestigen ons dat Jean-Marie Dedecker de Kamerlijst van N-VA zal trekken in West-Vlaanderen bij de komende verkiezingen in juni.

Dedecker hield al de hele zomer zijn antwoord in beraad. Zou hij als Lijst Dedecker naar de kiezer stappen of niet. Morgen moet duidelijk worden dat het antwoord 'niet' is. Dedecker zal als onafhankelijke de Kamerlijst trekken voor N-VA in West-Vlaanderen. Dat vernemen we. Waarbij Sander Loones de Vlaamse lijst zal trekken. Al moet dat dus morgen nog bevestigd worden. Wellicht zal Bart De Wever zelf mee de aankondiging doen.