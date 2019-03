"Je bent beter voorbereid op de brexit"

Het is nog 25 dagen voor het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt. Maar of de brexit doorgaat en in welke vorm, dat is heel onduidelijk. Dat zorgt voor heel wat onzekerheid, ook bij onze bedrijven.

Goed voorbereid zijn op elk mogelijk scenario is de boodschap, dat valt ook te horen in Oostende, bij FAG Creative Food, een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van paté. Tot 25 procent van wat ze er maken, is voor export naar Groot-Brittannië. Een mogelijke brexit zal voor problemen aan de grens zorgen. En dus hebben ze bij FAG al afspraken gemaakt. Zo zullen ze maar om de twee weken leveren in plaats van twee keer per week. En ook samenwerken met andere leveranciers, via een zogenaamd platform in Rijsel.

Jos Ghesquiere, FAG Creative Foods: “Het platform groepeert bestellingen van ons en van duizend andere leveranciers. Vanuit een depot in Rijsel rijden ze met volle vrachtwagens naar de UK, en de formaliteiten gebeuren online, terwijl ze aan het rijden zijn.”

Geen nieuwe producten

Een mogelijke brexit heeft al twee jaar een invloed op dit bedrijf. Zo hebben ze al die tijd geen nieuwe producten meer voorgesteld in het Verenigd Koninkrijk. “Net omdat een omzetstijging het probleem zou groter maken. Als de klant niet wil betalen voor exportformaliteiten of douanekosten door de brexit, dan gaan wij erop verliezen. Het gevolg is wel dat de omzet van het bedrijf daar niet stijgt.”

De Britse klanten hebben bevestigd dat wat er ook gebeurt, de samenwerking blijft. Want paté is een nicheproduct, dat ze in het Verenigd Koninkrijk niet kunnen namaken, klinkt het.