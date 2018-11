Drie dagen lang kunnen bezoekers genieten van jazz in het Concertgebouw in Brugge. Door de expliciete keuze om niet uitsluitend te focussen Europese jazz, is de line-up internationaler dan andere jaren. “Anno 2018 is de jazzscene sterk veranderd. Meer dan ooit incorporeert het genre elementen van buitenaf, zowel geografisch als muzikaal, waardoor de jazz zich op organische wijze vernieuwt”, aldus Jazz Brugge.