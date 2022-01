Jasper Pillen nieuwe ondervoorzitter bij Open Vld

Jasper Pillen zetelt sinds 2020 in de Kamer. Hij is ook schepen van burgerlijke stand en onderwijs in Brugge. Voorheen was Pillen actief als woordvoerder en kabinetschef op kabinetten van MR-ministers.

“Net zoals Stephanie ben ik het product van liberale eigen kweek. Ik heb de kansen gegrepen om door te groeien. Wij gaan de liberale scherpte weer in het maatschappelijk debat brengen. We moeten duidelijker maken waar wij voor staan, bijvoorbeeld op vlak van veiligheid, de belastingen en het economisch beleid.”

"Jasper Pillen en Stephanie D’Hose hebben beiden als jong parlementslid op korte tijd een indrukwekkend traject afgelegd. Zij staan voor de verjonging die we binnen de partij willen doorvoeren", vertelt voorzitter Egbert Lachaert.