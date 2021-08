Jarige Tura bedankt zijn fans met miniconcertje

Veurne stond dit weekend in het teken van de viering van de tachtigste verjaardag van Will Tura.

In het Walburgapark is een standbeeld onthuld van de bekendste Veurnaar. En Will bedankte daarvoor met een miniconcert voor een beperkte groep in de Walburgakerk. De Veurnaars konden alles volgen op een groot scherm op de Grote Markt. Tijdens het miniconcert bracht de Veurnenaar met veel gevoel drie van zijn bekendste liedjes. Wie erbij was, spreekt van een bijzonder optreden.

Jo met de Banjo leidde het optreden in de Walburgakerk in goede banen. De Oost-Vlaming is al jaren de vaste tekstschrijver van Will en schreef succesnummers als “Moa Vint Toch“.