Jarige Gilbert Desmet is ereburger van Lichtervelde

Gezien de coronamaatregelen gebeurde dat in beperkte kring. Behalve zijn echtgenote waren ook burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn en schepen Els Kindt aanwezig. De ceremonie werd opgenomen en gestreamd via de sociale media. De nieuwste ereburger viert vandaag zijn 90ste verjaardag.

Gilbert Desmet ofte "Smetje van Lichtervelde" is de oudste nog levende Belgische gele truidrager van de Ronde van Frankrijk. Hij was profwielrenner tussen 1953 en 1967 en boekte zowat 100 overwinningen. Het ereburgerschap van Lichtervelde is een grote eer: 'Dat doet mij geweldig veel plezier, dat ze dat gedaan hebben voor mij.' (Lees verder onder de foto)

In deze coronatijd zit een groot feest er niet in, dat is voor later. Ondertussen probeert Gilbert fit te blijven. Fietsen zit er niet meer in, wandelen doet hij wel nog veel. Net als zoveel mensen mist ook hij het sociaal contact. En een hart voor de koers heeft Smetje natuurlijk nog altijd. "Zeker voor Van Aert en Evenepoel, als hij weer goed zou zijn. Daar ben ik wreed curieus in".

