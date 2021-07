Jarig Essevee trakteert met taartjes

Daarom trakteert de club de supporters. Alle abonnees van Essevee kunnen tussen vandaag en zondag 4 juli hun gratis Essevee-taartje afhalen bij de lokale bakker. De eerste taartjes gingen vanochtend alvast de deur uit bij bakkerijen Molly en De Verfijning in Waregem. De eerste abonnees stonden al om 8 uur aan de deur. Het taartje is een halve voetbal in de clubkleuren. Bakker Peter Goetelen van De Verfijning: "Het is een mousse van rood fruit, met aardbeien en frambozen, met een amandelbiscuit. Overgoten met een Essevee-spiegel, dus rood groen".