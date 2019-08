Jan Yperman neemt radiologiepraktijk over

De samenwerking gaat van start op 1 september. Dokter Faes blijft werken in de praktijk. Naast hem zullen er ook radiologen van het Jan Yperman Ziekenhuis aan de slag gaan. Dokter Wim Faes is 55 en is al sinds 1995 actief in het radiologiekabinet in de Kasteelstraat in Diksmuide. “Voor mezelf zal deze samenwerkingsovereenkomst de werkdruk wat verlichten, en de patiënt zal dankzij de samenwerking met het Jan Yperman Ziekenhuis nog vlotter toegang hebben tot nieuwe ontwikkelingen in de radiologie. Een ander belangrijk voordeel is dat er nog vaker en intenser overleg onder collega’s zal plaatsvinden, wat zeker ook in het belang van de patiënt is.”

Samenwerking huisartsen

Voor dokter Faes was een goede verstandhouding met de huisartsen steeds belangrijk, en ook voor het Jan Yperman Ziekenhuis is dat een prioriteit. “Door deze samenwerking versterken we onze dienstverlening naar de patiënten en de samenwerking met de huisartsen uit de regio Diksmuide”, legt algemeen directeur Frederik Chanterie van het Jan Yperman Ziekenhuis uit. Aan de werking van het kabinet verandert weinig, zegt dokter Katrien Goemaere, diensthoofd Medische Beeldvorming/Radiologie van het Jan Yperman Ziekenhuis. “De drie personeelsleden van dokter Faes kunnen er aan de slag blijven. Verder willen we ook inzetten op innovatie. Zo krijgt het kabinet deze maand nieuwe schermen in de protocolruimte van de dokter, die nog betere beelden en dus een fijnere diagnostiek mogelijk maken. Het privé-kabinet wordt ook gekoppeld aan het beeldverwerkingsnetwerk van de dienst Radiologie van het JYZ."

Vijfde radiologiekabinet

Voor de dienst Radiologie van het Jan Yperman Ziekenhuis wordt dit de vijfde locatie waar patiënten terecht kunnen om medische beelden te laten nemen. Naast de hoofdcampus in de Briekestraat in Ieper (Sint-Jan) en het nieuwe kabinet in Diksmuide zijn er kabinetten in de Klaverstraat in Ieper, de Spoorwegstraat in Komen en in Poli Poperinge (Oostlaan). Radiologie of medische beeldvorming is een verzamelnaam voor diverse manieren om beelden te maken van het inwendige van de mens, meestal voor onderzoek, soms ook voor behandeling. Voorbeelden hiervan zijn röntgenstralen (RX, CT, mammo…), radiofrequentiegolven (NMR) en ultrageluid (bijvoorbeeld echo).