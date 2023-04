Jan Yperman en AZ West willen nieuw ziekenhuisnetwerk

De ziekenhuizen Jan Yperman in Ieper en AZ West in Veurne willen samen een nieuw ziekenhuisnetwerk voor de Westhoek opzetten. Ze hebben vandaag de aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid.

Het nieuwe netwerk wil een regionaal zorgplan opmaken op maat van de Westhoek, dat een oudere bevolking heeft. Daardoor heeft de Westhoek een andere en hogere zorgnood. Toch ligt het aantal ziekenhuisbedden hier een flink stuk lager dan het gemiddelde van 541 per 100.000 inwoners in West-Vlaanderen. Het netwerk wil de basiszorg en bepaalde ingrepen ook dicht bij huis houden, zodat een verplaatsing naar het ziekenhuis niet langer dan 30 minuten duurt, wat nu voor een aantal bewoners in de Westhoek niet zo is.