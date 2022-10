Jan Jambon zakt af naar Anzegem voor herdenking Hugo Verriest

Anzegem viert Vlaams priester, dichter en schrijver Hugo Verriest. In 1922 - exact 100 jaar geleden - overleed hij. Anzegem herdenkt samen met Jan Jambon één van hun belangrijkste inwoners. Maar wie was Hugo?

Hugo Verriest volgde les in het Klein Seminarie in Roeselare. Daar kreeg hij les van Guido Gezelle. Als 24-jarige wordt hij tot priester gewijd en start hij met lesgeven. Dat doet hij zoals hij het van Gezelle geleerd heeft: niet omdat het moet, maar uit liefde, begeestering en overtuiging.

Vanaf 1872 maakt Verriest naam als spreker en redenaar. Met zijn enthousiasme sleept hij aanwezigen mee in zijn verhaal. Van jong tot oud, van noord tot zuid: iedereen hangt aan zijn lippen tijdens meer dan duizend voordrachten en lezingen. In 1875 bundelt hij de krachten met Albrecht Rodenbach. De studentenleuze “Vliegt de blauwvoet, storm op zee!” is geboren.

Na een verplichte overplaatsing naar het Sint-Vincentiuscollege in Ieper, waar hij zich moest onthouden van enige Vlaamse actie, begint Verriest in 1888 als pastoor in Wakken. Daar wordt hij de vriend van arm en rijk, tot frustratie van de plaatselijke adel. Die frustratie zorgt er zelfs voor dat hij in 1895 opnieuw wordt weggestuurd, deze keer naar het kleine Ingooigem. Daar neemt hij de draad van de voordrachten en lezingen terug op. Letterkundigen, politici van alle strekkingen, collega-priesters, schilders … allen komen ze naar Ingooigem om met hem te spreken of naar hem te luisteren.

Op 27 oktober 1922, exact 100 jaar geleden, overlijdt Hugo Verriest in zijn woning in Ingooigem. Bij zijn begrafenis is de kerk te klein. Ter nagedachtenis van deze inspirerende en bevlogen redenaar, worden bijna honderd straten naar hem vernoemd. Exact 100 jaar geleden vieren bisschop Lode Aerts, de stad Anzegem en minister Jambon de veelzijdige Hugo Verriest.