Jan De Nul Group doopt nieuw schip

De doopceremonie werd bijgewoond door de familie De Nul, medewerkers en Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie.

Op 18 juli 2018 kocht Jan De Nul Group dit offshore installatieschip, op dat moment nog de MPI Discovery, uit de vloot van het Nederlandse bedrijf Vroon Group. De Taillevent, gebouwd in 2011, is speciaal ontworpen om offshore windturbines en hun funderingen te transporteren en te installeren, maar kan ook ingezet worden in andere offshore sectoren, zoals de olie- en gasindustrie.

Onder de aanwezigen in Oostende was dus ook Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, die als ondersteuner van groene stroomproductie de genodigden toesprak: “De offshore sector is belangrijk voor onze Belgische economie. Duizenden jobs zijn direct of indirect verbonden aan de bouw en het onderhoud van windturbines op zee. Niet alleen in ons land, maar ook wereldwijd. Met de inhuldiging van de Taillevent van Jan De Nul Group wordt daar nog een nieuwe kracht aan toegevoegd. Dat kan ik alleen maar toejuichen in het kader van de omslag naar hernieuwbare energie.”