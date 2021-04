Jambon wil Gun Fire Museum niet naar Ieper

Vlaams minister-president Jan Jambon wil niet dat het Gunfire Museum verhuisd van zijn thuisgemeente Brasschaat naar de kazerne in Ieper. Dat heeft hij gezegd op de gemeenteraad in Brasschaat.

Volgens de Antwerpse regionale tv-zender ATV en de Gazet Van Antwerpen heeft Jan Jambon gezegd dat hij daarvoor zijn invloed in Brussel wil gebruiken.

Het Gunfire Museum moet over drie jaar zijn deuren sluiten in Brasschaat. Het depot verhuist naar Ieper omdat de loodsen er slecht aan toe zijn. De veertig vrijwilligers zijn hierover niet te spreken. Jan Jambon die in de gemeenteraad zit in Brasschaat, wil dat niet laten gebeuren. Hij zal er bij het Ministerie van Defensie op aandringen om het museum in zijn thuisgemeente te behouden.

Wat is het Gunfire Museum?

De “site Gunfire Brasschaat-WHI” bestaat uit 'een rijke collectie die opgebouwd is rond voertuigen en materiaal, al dan niet gepantserd. Deze voertuigen en materialen zijn het merendeel in gebruik geweest bij de Belgische strijdkrachten in Duitsland', staat te lezen op de website van het museum.

'Deze collectie geeft een duidelijk overzicht van de verschillende wapens binnen de Belgische strijdkrachten : Veldartillerie, Luchtdoelartillerie, Infanterie, Cavalarie (Tanks- Verkenningseenheden), de Genie en Logistieke eenheden. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit de naoorlogse periode WO II, beter bekend als de periode van de “koude oorlog”. Daarnaast bevinden zich in de collectie een aantal waardevolle stukken afkomstig uit de periode van voor WO I en de periode tussen de beide wereldoorlogen in'.

'Binnen de “Site Gunfire Brasschaat-WHI” is er eveneens een collectie te bewonderen van het Lichte Vliegwezen van het Belgische leger en een unieke collectie Belgische uniformen', zegt de website van het Gunfire Museum.

'Museum al lang op de hoogte'

Het War Heritage Institute (WHI) laat weten dat het wil meewerken aan een nieuw project in Brasschaat maar het zegt dat de gemeente hier niet op doorgegaan is. Het zegt ook dat het museum al bijna een jaar op de hoogte is van de plannen.

