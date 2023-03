Jambon: "van plan om tot akkoord te komen rond stikstofdossier, samen met CD&V"

Vlaams minister-president Jan Jambon is vast van plan om toch nog tot een akkoord te komen in het stikstofdossier, samen met CD&V. Dat heeft hij gezegd in het Vlaams Parlement tijdens een extra zitting.

"Geraken we er niet uit dan is de schade niet te overzien. Op vele vlakken en zonder perspectief voor de boeren, de burgers, de bedrijven. Dat wil ik niet. Dat willen goedmenende mensen niet. Laten we nu de gelederen sluiten, in het belang van Vlaanderen", Jan Jambon, Vlaams Minister-President.

Geen applaus bij de oppositie, die de Vlaams regering zwaar op de korrel neemt en het ontslag eist. N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele steunt zijn minister-president, maar is teleurgesteld en kwaad omdat CD&V het oorspronkelijk akkoord niet meer steunt.

"Lukt niet als je één partij tegen de muur kwakt"

CD&V-minister Hilde Crevits geeft toe dat haar partij het been stijf houdt. Ze wil jonge landbouwers een toekomst kunnen bieden en haalt fel uit naar coalitiepartners N-VA en Open VLD.

"Ik vind dat we met onze regering hier moeten door geraken. Dit moet lukken maar het zal niet lukken als je één partij tegen de muur kwakt. Daar doe ik niet aan mee", klinkt het.

Stefaan Sintobin van oppositiepartij Vlaams Belang hekelt de onsamenhangende regering en spreekt zijn steun uit voor de land- en tuinbouw.

"Wie dacht dat de land- en tuinbouwers in Vlaanderen geen steun hadden van de bevolking, die heeft het verkeerd voor. Totaal verkeerd voor. Ik denk dat we daarvan in West-Vlaanderen het best kunnen getuigen."

Vrijdag wil Vlaams Minister-President Jambon een nieuwe poging doen om een akkoord te sluiten, met CD&V erbij. Afwachten dus of, en wanneer het politieke stof gaat liggen.