Jambon onderzoekt juridische pistes tegen Frans windmolenpark

Dat zei hij vandaag in het parlement na vragen van Carmen Ryheul (Vlaams Belang) en burgemeester Bert Maertens (N-VA) van Izegem.

De Franse overheid wil op tien kilometer voor de kust van Duinkerke, vlak bij de Belgische grens, een windmolenpark neerpoten. Dat zou zich uitstrekken over een oppervlakte van 55 vierkante kilometer en zou maximaal 46 windmolens tellen, die samen 600 megawatt elektriciteit opwekken. De locatie van het park is problematisch, vindt België. Zo is er bijvoorbeeld een probleem voor de historische vaarroutes tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk. België stelde daarom een alternatieve locatie voor, verder naar het noorden, maar Frankrijk blijft voorlopig doof voor die optie.

Bezwaren

Jambon wees er op dat de beslissing voor de bouw enkel nog maar genomen is door het bedrijf, nog niet door de Franse overheid. "Aangezien het nog niet om een overheidsbeslissing gaat, is de diplomatieke piste wat mij betreft nog niet dood en begraven", zei hij. "Tegelijk moeten we realistisch zijn en vaststellen dat onze bezwaren intussen genoegzaam bekend zijn bij de Franse autoriteiten, maar dat we op dit moment eerlijk gezegd nog geen duidelijke signalen hebben ontvangen dat deze ook op afdoende wijze in rekening zullen worden gebracht", aldus Jambon. "Daarom houden we alle opties open. Voor het geval onze diplomatieke inspanningen geen gehoor vinden aan Franse kant, heb ik mijn diensten al de opdracht gegeven om alle mogelijke juridische opties te laten onderzoeken."

Lees het dossier hier