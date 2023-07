Jagersvereniging: "Niets te maken met verdwijnen van Westhoekwolf"

Die was laatst gezien rond Ruiselede. Natuurverenigingen sluiten niet uit dat de wolf is omgebracht.

Natuurvereniging Welkom Wolf verwijst ook naar wolvin Naya. Volgens de natuurinspectie is dat dier in Limburg gedood. Het gerecht daar heeft de zaak wel onderzocht, maar sloot het onderzoek uiteindelijk af omdat er geen verdachten waren, en het nog niet duidelijk was of de wolvin met opzet was gedood.

De jagersvereniging vindt het onterecht dat er linken worden gelegd tussen jagers en de dood (of het verdwijnen) van een wolf. Geert Van den Bosch, algemeen Directeur Hubertus Vereniging Vlaanderen: "Er is in Vlaanderen nog nooit een wolf opzettelijk gedood door mensen. In het geval van wolvin Naya is het resultaat van het gerechtelijk onderzoek zeer duidelijk. De raadkamer heeft de onderzoeksrechter einde maart 2022 ontslag van onderzoek gegeven omdat er in het dossier geen verdachten in beeld zijn gekomen. We weten voorlopig niet of de wolvin opzettelijk om het leven is gebracht of door wie. De onderzoeksrechter die het verdwijnen van Naya de wolf onderzocht, kon geen menselijke tussenkomst aantonen. Het dossier is sinds maart 2022 gesloten."

