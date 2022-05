Jager Patrick Geelhand de Merxem (63) dood gevonden aan Kemmelberg

In een bos aan de rand van de Kemmelberg is gisteravond het levenloze lichaam gevonden van voormalig advocaat en jager Patrick Geelhand de Merxem (63). Dat bevestigt het parket.

"Het lichaam lag naast een dode ree en een jachtwapen en had een schotwond", zegt de woordvoerder van het parket.

"Het parket is afgestapt met wetsgeneesheer, labo en wapendeskundige. Er is ook een onderzoeksrechter gevorderd."

Het lichaam is teruggevonden in een bos tussen de Kemmelberg en de Monteberg in de buurt van de Klokhofweg en het wandelpad.

Bekende jager

Patrick Geelhand de Merxem (63) was advocaat maar ook een verwoed jager. Hij was 25 jaar lang voorzitter van wildbeheereenheid In Flanders Fields. In 2019 gaf hij de fakkel door.