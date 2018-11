Jabbeke wil zebrapad aan gevaarlijk kruispunt

Enkele maanden terug verongelukte een vluchteling er nadat hij op het fietspad werd aangereden. Gisteren raakt een jongen met autisme er lichtgewond wanneer hij uit de bus stapte en de Gistelsteenweg overstak. De gemeente dringt al lang aan voor een oplossing, maar volgens het Agentschap Wegen en Verkeer is het niet aangewezen om een zebrapad te schilderen in de zone 70. Dat zou voor een vals gevoel van veiligheid zorgen. Schepen Frank Casteleyn (CD&V) heeft de situatie ook al aangekaart in een brief aan mobiliteitsminister Ben Weyts.