Jabbeke : Vanhessche en Bogaert delen de sjerp

In Jabbeke is de kogel door de kerk. Huidig burgemeester Daniël Vanhessche en Hendrik Bogaert (die de meeste voorkeurstemmen haalde) delen de sjerp: drie jaar Vanhessche en drie jaar Bogaert.

Het was één van de vraagtekens op de verkiezingsavond: hoe gaat CD&V in Jabbeke om met de voorkeurstemmen die in het voordeel lagen van Hendrik Bogaert. Het wordt een gedeeld burgemeesterschap. Met 14 van de 23 zetels en 47,9% van de stemmen moeten de christen-democraten de macht niet delen in Jabbeke. Daniël Vanhessche laat weten in een Facebookpost dat de kiezer dankt voor het hernieuwde vertrouwen. Maar Bogaert haalde 1857 stemmen en Vanhessche 1604 stemmen. En dat vertaald zich nu dus in een deling van de sjerp.