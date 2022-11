Jabbeke en staatssecretaris vinden elkaar rond komst asielzoekers

Over een kleine maand verhuizen er tussen 150 en 500 asielzoekers naar de gebouwen van de civiele bescherming in Jabbeke. Tenminste als de gebouwen veilig worden verklaard.

Dat blijkt uit een gesprek tussen de burgemeester van Jabbeke, Frank Casteleyn (CD&V) en staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V). Over een periode van zes maanden zal er in het opvangcentrum plaats zijn voor 500 asielzoekers, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen.

In het overleg werden de bezorgdheden vanuit de gemeente Jabbeke meegedeeld aan de staatssecretaris. Anderzijds werd door de staatssecretaris meer duiding gegeven over de beoogde tijdelijke crisisopvang die georganiseerd zou worden door het Crisiscentrum, in samenwerking met Defensie, de Civiele Bescherming en met ondersteuning van Fedasil.

