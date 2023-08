Jabbeekse pianist in running voor Nederlandse muziekprijs Edison

Kristiaan is als enige Belg genomineerd, met zijn album Petites Danses et Rêveries. Dat heeft al 25 miljoen streams gehaald op Spotify, in meer dan 180 landen. Eén van de tracks, 'Un Sourire et un larme" is op de Nederlandse publieke zender NPO Klassiek zelfs uitgeroepen tot Lekkere Track.

Kristiaan scoort successen op Spotify. Kort na de zomer brengt hij al zijn vierde album uit, Inspired by Nature. Daarvoor werkt hij samen met kunstschilder Wannes de Vogel. Die heeft voor elke track een bijhorend schilderij gemaakt.

