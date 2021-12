Ook vandaag blikken we nog een voorlaatste keer dit jaar terug op een opmerkelijk nieuwsfeit van het afgelopen jaar. Op 7 oktober staat de Kortrijkse campus van hogeschool Vives in rep en roer.

Een gewapende man zou in de lokalen zijn binnengedrongen. Even later wordt hij in Waregem gesignaleerd en tenslotte opgepakt in Avelgem. Er is geen sprake van een echt wapen. Het blijkt te gaan om een jongeman die het mentaal moeilijk heeft en al eerder om hulp vroeg.