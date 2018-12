Jaaroverzicht: Burgemeesterwissel in Oostende

Johan Vande Lanotte komt straks in een heel andere fase van zijn politieke carrière. Hij kan zich nu meer toeleggen op zijn geliefde basketclub. "Ik ben een dossiervreter, wat stugger en zeker niet onvriendelijk maar ik word nooit kwaad. Tommelein zal meer delegeren, is jovialer, maar zit dan ook sneller op zijn paard", weet Vande Lanotte over de verschillen tussen beide.

Beter dan eender wie weet wat het is om als minister terug te komen uit Brussel en burgemeester te worden. Hij gunt het Bart Tommelein, maar waarschuwt dat het best wel even druk kan zijn.