Jaaroverzicht: Burgemeesterswissel in Brugge

'Tijd maken om te tuinieren"

"Ik ga proberen tijd te maken om in mijn tuin te werken. Voor mij is dat ook een stuk ontspanning", aldus Dirk De fauw. In 2012 was z'n partij net niet de grootste in Brugge en ging de sjerp naar Renaat Landuyt. Wanneer De fauw één dag na de gemeenteraadsverkiezingen door de stad loopt, is het genieten voor de toekomstige burgemeester. Brugge sluit hem in de armen.

(lees verder onder de foto)

Leven naast de politiek

Maar er is duidelijk leven naast de politiek. Als een kleinkind op bezoek komt dan zie je Dirk De fauw openbloeien als een echte familieman. De fauw wil niet alleen een warme opa zijn. Hij wil ook een warme burgervader worden. Als burgemeester wil De fauw dichter bij de mensen staan dan Renaat Landuyt.

(lees verder onder de video)