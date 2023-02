De paddentrek vindt meestal plaats tussen februari en april. Padden en andere amfibieën ontwaken in de loop van februari uit hun winterslaap. Ze trekken massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Tijdens die toch lopen ze een groot risico om overreden te worden.

De jaarlijkse paddentrek is weer volop begonnen. Padden en andere amfibieën ontwaken uit hun winterslaap en trekken naar beken en poelen om zich voort te planten. Tijdens die tocht moeten ze vaak een straat of een weg oversteken, dat is voor deze dieren een groot risico.

Natuurliefhebbers helpen met paddenoverzetacties om de amfibieën op een veilige manier naar hun geboortepoel te leiden. Op andere plaatsen waarschuwen verkeersborden voor trekkende amfibieën.