Jaarlijkse paardenzegening in Torhout is een succes

Ruim 150 paarden, ruiters en koetsiers hebben in Torhout deelgenomen aan de jaarlijkse paardenzegening en de brooduitreiking.

De plechtigheid vindt altijd plaats in het derde weekend van oktober. Tussen de Werelddierendag en Sint-Hubertus, de feestdag van jagers en ruiters. Torhout is een centrum van de paardensport en staat met zijn paardenmarkt al eeuwen bekend als dé paardenstad van West-Vlaanderen.

De traditie van paardenzegening is jaren geleden opnieuw ingevoerd. Vooral om de ruitersport in het groene en bosrijke Torhoutse Ommeland in de kijker te zetten. De paardenzegening treft het met het weer. De ruiters en de menners maken er meteen ook een leuk dagje van.