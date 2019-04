Jaarlijks 90 agenten slachtoffer van geweld

In 2017 deden in West-Vlaanderen 91 agenten aangifte van opzettelijke slagen en verwondingen, in 2016 ging het om 86 feiten, in 2015 96. Een gelijkaardige trend zet zich af in 2018 waar voor het eerste trimester al 41 feiten zijn geregistreerd.

Dit blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon uit Brugge opvroeg.

In de zone Brugge waren er in 2017 het meeste aangiftes: 21. In Oostende waren er dat 14 en in de zone Riho 10. In de zones Kouter en Spoorkin was er geen enkele aangifte.

“Geweld ondergaan behoort niet bij de functie, trouwens bij geen enkele functie. Burgers die geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners plegen, moeten vervolgd en streng gestraft worden.”, zegt Demon.

Deze hulpverleners zetten zich, naast duizenden andere hulpverleners dagelijks in voor onze samenleving en verdienen dan ook immens veel respect. Helaas blijkt uit de cijfers dat politieagenten nog dagelijks geconfronteerd worden met opzettelijke slagen en verwondingen.”, aldus Demon.

“Het is belangrijk dat de overheid voldoende aandacht geeft aan geweld tegen politiemensen. Niet alleen een goede uitrusting en voldoende opleidingen zijn belangrijk, ook hoe omgaan met geweld is belangrijk. Even belangrijk zijn ontradingscampagnes. Burgers die geweld tegen politiemensen plegen, moeten vervolgd en streng gestraft worden”, gaat Demon verder. Hij verwijst bijvoorbeeld naar de themazitting die het parket van Oost-Vlaanderen vorig jaar hield. De rechtbank behandelde in één zitting twintig zaken van geweld tegen politie. ‘We willen een signaal geven dat er voor dergelijke feiten een absolute zerotolerantie is’, klonk het bij woordvoerster An Schoonjans van het parket Oost-Vlaanderen. “Dergelijke themazittingen verdienen absolute navolging.”, besluit Demon.