Jaarlijks 30kg voedsel in restafvalzak

In Zuid-West-Vlaanderen belandt jaarlijks zo’n 30 kilogram voedingsproducten per persoon in de restafvalzak.

Dat blijkt uit een onderzoek van afvalintercommunale IMOG. Die analyseerde 250 vuilniszakken. Opvallend is dat het voedsel niet bedorven was, maar nog perfect te consumeren.

IMOG wil minder restafval per inwoner en bekeek daarom de inhoud van de restafvalzakken. Naast de 30 kilogram voedsel bleek ook nog eens 30 kilogram afval per persoon te zitten dat apart moet worden ingezameld, zoals PMD, textiel of papier. Zaken die dus beter worden gerecycleerd in plaats van verbrand. IMOG plant acties om mensen hiervan bewust te maken.