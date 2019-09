Jaar effectief voor messteek in de arm in Eernegem

Een man va 43 uit Roeselare krijgt van de rechter in Brugge één jaar cel, voor opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade. Hij plantte een mes in de arm van de ex-vriend van een vriendin. Die 37-jarige vrouw werd ook schuldig bevonden, omdat ze het slachtoffer naar haar huis in...

Op 5 juni 2018 waren de Roeselarenaar, de vrouw en haar nieuwe vriend bij haar thuis in Eernegem. Toen haar ex-partner langskwam, gingen de poppen aan het dansen. De Roeselarenaar ging het slachtoffer met een keukenmes te lijf en stak hem in de arm.

Beschuldiging bijgesteld

In eerste instantie werden de beklaagden verdacht van moordpoging, maar dat werd later bijgesteld naar slagen en verwondingen met voorbedachtheid. Over de precieze omstandigheden bestaat veel onduidelijkheid. In ieder geval verklaarde de nieuwe vriend dat de Roeselarenaar zich had verstopt ter hoogte van de voordeur. Toch bleef de vrouw beweren dat ze haar ex-vriend niet bewust naar haar huis had gelokt. Ze wist naar eigen zeggen niet wat de Roeselarenaar van plan was. De rechter oordeelde dat de vrouw wel degelijk haar rol speelde in de feiten. Ze werkte bewust mee door haar ex-vriend in een bericht uit te nodigen voor een gesprek.

Toch geen werkstraf

Anderzijds verzweeg ze aan de politie eerst dat de Roeselarenaar eerder ter plaatse was. Volgens de rechter is het ook onwaarschijnlijk dat ze die avond niet minstens over de komst van de ex-partner zou verteld hebben. Uit het onderzoek bleek ook dat ze de Roeselarenaar altijd mocht bellen, wanneer ze problemen had met haar ex-partner. Die hoopte op een werkstraf, maar werd veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf. De vrouw kreeg zes maanden met uitstel.