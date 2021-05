Jaar cel voor witwassen na phishing

Een Oostendenaar krijgt één jaar cel voor witwaspraktijken. Via zijn rekening is 24.000 euro versluisd.

Het geld kwam van phishing, en ging op één dag via zijn rekening naar andere rekeningen. Het bedrag werd ook deels uitgegeven in een winkelstraat in Rotterdam en in Nederlandse casino's, een beproefde methode bij phishingbendes. Aan de politie verklaarde de Oostendenaar dat hij absoluut van niets op de hoogte was. Nochtans bleek dat kort voor de feiten al twee overschrijvingen van minieme bedragen naar zijn rekening waren gebeurd.

Volgens het openbaar ministerie wilden de phishers wellicht testen of ze wel degelijk de juiste pincode en bankkaart van hun zogenoemde money mule hadden. Het parket vorderde een jaar effectieve gevangenisstraf voor de beklaagde.